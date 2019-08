El Napolés ya tiene plan 'B' tras no poder fichar a James

Todos en el Nápoles se ilusionaron con James en su momento, sin embargo, su fichaje es casi imposible, por eso, el conjunto italiano le ha comunicado al PSV su deseo por querer al futbolista mexicano Hirving Lozano y el club está dispuesto a venderlo por unos 40 millones de euros, según publicó este viernes la revista neerlandesa "Voetbal International".

En Nápoles llevan varias semanas en contacto con el agente del jugador del Tri, Mino Raiola, y el jugador ve con buenos ojos su salida del PSV, donde convirtió 40 goles, obteniendo su media goleadora más alta.

Debido a una supuesta falta de sintonía con el entrenador Van Bommel, 'Voetbal' aclaró "No es ningún secreto que Lozano siente que su tiempo en la 'Liga Eredivisie' no puede seguir, ha concluido"

Inesperadamente, el técnico no alineó al mexicano en el once inicial del decisivo encuentro contra el Basilea, de la ronda previa de la Liga de Campeones, que el PSV perdió el pasado martes, y significó su no clasificación para la máxima competición europea.

El Nápoles ha puesto sus ojos en Lozano después de fracasar el intento de fichar al extremo marfileño Nicolas Pépé, que fue traspasado esta semana del Lille al Arsenal por 80 millones de euros.



Los italianos ya ven casi 'imposible' el fichaje del colombiano, además que el Real Madrid no se desprenderá de James tras la lesión de Asensio y el regular presente del equipo 'merengue'.