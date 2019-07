Marlos Moreno será compañero de Jackson Martínez en Portugal

Marlos Moreno retornará al fútbol europeo, el atacante antioqueño de 22 años tendrá una nueva experiencia en el 'Viejo continente', tras su paso por el Flamengo de Brasil y el Santos Laguna de México. Moreno defenderá ahora los colores del Portimonense, equipo donde compartirá vestuario con Jackson Martínez.

"Estaba muy contento cuando me dieron la noticia que Portimonense estaba interesado en mí y eso me llamó mucho la atención", comentó durante su presentación y agregó: "me siento mejor en la parte de extremo, pero en la posición que el mister me requiera, haré lo mejor para aportarle al equipo".

Sobre su relación con Martínez, aseguró haberse contactado con él antes de sumarse al club: "hablé un poco con él, me habló muy bien del equipo, del grupo, que era un grupo muy unido, me habló también de la ciudad, que era una ciudad muy bonita y muy acogedora".

Del atacante chocoano explicó: "para nadie es un secreto que él es un crack, para mí es una bonita oportunidad que se me da para jugar al lado de él, aprender en este momento es lo más importante, con la experiencia que tiene, su recorrido y lo que ha hecho con el Porto es una gran historia".

Los derechos deportivos de Marlos Moreno pertenecen al Manchester City, equipo dueño de su pase hasta el 2021.