Comisión tercera de Cámara citó a debate de control político a Carrasquilla

La próxima semana en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes se adelantará un debate de control político al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla por considerar preocupante que en rueda de prensa, convocada por la junta directiva del Banco de la República, Carrasquilla, afirmará que desconocía la causas de la precaria situación laboral por la que atraviesan los colombianos.

“En la comisión tercera pase una proposición solicitando un debate urgente al ministro porque es inconcebible que el que maneje la cartera de hacienda en el gobierno nacional no tenga claro para donde va y a propósito que vamos a debatir el presupuesto del 2020, como se va discutir un presupuesto cuando no se tiene claro cuál es la política que va a beneficiar la reducción del desempleo en el país” expresó el representante David Racero, citante del debate.

Lea También: El regaño de César Gaviria a Germán Vargas Lleras

A ese debate también se han citado el ministro de Comercio, Industria y turismo, José Manuel Restrepo, la Ministra de Trabajo, Alicia Arango y el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría.