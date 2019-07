¿Qué ver en agosto en HBO y HBO GO?

SERIES ESTRENOS

PICO DE NEBLINA | NUEVA SERIE | ESTRENO: AGOSTO 4

La primera temporada de PICO DE NEBLINA, nueva producción brasileña original de HBO Latin America, se estrena el 4 de agosto, por HBO y HBO GO. La serie, que transcurre en una São Paulo ficcional donde la marihuana fue legalizada, tendrá diez capítulos de una hora de duración cada uno y cuenta con la dirección general de Quico Meirelles.

Este 4 de agosto estrena nuestra nueva serie original producida en Brasil, PICO DE NEBLINA, siguiendo los desafíos que afrontarán el ex criminal Biriba y su amigo Vini al vender marihuana en un São Paulo ficticio en donde fue legalizada. #PicoDeNeblina. https://t.co/e80dwUEAkG pic.twitter.com/SECaKyKY62 — HBO Latin America PR (@HBOLAPR) 24 de julio de 2019

SUCCESSION | TEMPORADA 2 | ESTRENO: AGOSTO 11

La segunda temporada continúa siguiendo a la familia Roy mientras luchan por retener el control de su imperio y aunque el futuro parece cada vez más incierto, es el pasado el que amenaza con destruirlos

OUR BOYS | NUEVA MINI SERIE | ESTRENO: AGOSTO 16

La nueva mini serie dramática OUR BOYS narra, a lo largo de diez episodios, los desgarradores hechos que llevaron al conflicto en Gaza.

THE RIGHTEOUS GEMSTONES | NUEVA SERIE | ESTRENO: AGOSTO 18

La serie de comedia cuenta la historia de una familia televangelista de fama mundial con una larga tradición de desviación, avaricia y trabajo caritativo.

BALLERS | TEMPORADA 5 | ESTRENO AGOSTO 25

Esta entrega profundiza en el despiadado mundo del fútbol americano a través de los ojos de los jugadores que buscan un futuro lucrativo.

FINAL DE TEMPORADAS

EUPHORIA | FINAL DE TEMPORADA | AGOSTO 4

Euphoria sigue a un grupo de estudiantes de secundaria mientras navegan por el amor y las amistades en un mundo de drogas, sexo, trauma y redes sociales. La actriz y cantante Zendaya encabeza un reparto que incluye a Hunter Schafer, Jacob Elordi, Algee Smith y Sydney Sweeney.

DIVORCE | FINAL | AGOSTO 9

Frances y Robert, luego de avanzar con sus vidas, descubren que estas resultan más complicadas de lo que esperaban.

PELÍCULAS

Dr Seuss The Grinch | agosto 17

smallfoot | agosto 03

Share | agosto 05

A Star Is Born | agosto 31

Strangers Prey At Night | agosto 24

Girl In The Spiders Web: A New Dragon Tattoo Story | agosto 24

Crazy Rich Asians | agosto 10

Unfriended: Dark Web | agosto 30