¿En la Liga un técnico puede ser sancionado por acumular amarillas?

Por José Borda, analista arbitral

Con la introducción de las tarjetas amarillas para los integrantes de los cuerpos técnicos, los Códigos Disciplinarios también deberán adecuarse a las nuevas normativas, en Colombia esto todavía no se ha hecho.

“La amonestación con tarjeta amarilla, supone el ejercicio de la autoridad arbitral en el transcurso de un partido para sancionar a un jugador por un comportamiento antideportivo de menor gravedad”; esto es lo que reza el Artículo 58 del Código de Disciplina; nótese que hace referencia específicamente a los jugadores.

Jugadas tres jornadas de Liga II del Fútbol Profesional Colombiano, los árbitros ya han hecho efectiva esta modificación y le han mostrado tarjeta amarilla a José Silva, Carlos Valencia, Asistentes Técnicos del Envigado y Pasto; y Jorge Luis Pinto, Técnico de Millonarios.

No obstante, surgen varios interrogantes pues en este Código aún no está contemplado ¿Qué pasará con las tarjetas amarillas de los técnicos o asistentes? ¿Se borrarán o se acumularán? De acuerdo al ítem 3 del Artículo 58, “en los Campeonatos organizados por la FCF o DIMAYOR, la suspensión automática generada de manera posterior a cinco (5) amonestaciones durante cinco (5) partidos consecutivos o alternos dará una fecha de sanción”; en Colombia esto sólo aplica para los jugadores más no para los técnicos. Otra situación particular es ¿Por qué dichas tarjetas tienen el mismo valor para los técnicos cuando las causales de amonestación son diferentes a las de los jugadores? En el caso de los jugadores el Reglamento de Fútbol contempla 35 causales de amonestación, mientras que para los técnicos se reducen a 10 las causas de amonestación. Los integrantes de los Cuerpos Técnicos en la Liga Colombiana II, han sido sancionados por la Comisión Disciplinaria con $165.424 al igual que un jugador. De acuerdo a esto, ¿Salirse del área técnica, es igual a dar una patada al adversario de manera temeraria?

Alguien podría decir que como al final son tarjetas mostradas por los árbitros éstas deberían ser tomadas y sancionadas de la misma forma para unos y otros, sin embargo, esto no puede ser así, es necesario especificar en cada Código Disciplinario las normas diferenciales para cada uno, con el fin de tener mayor claridad y delimitar acciones.