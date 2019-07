Meghan Markle mezcla prendas de diseño en su número de Vogue

Los atuendos de la duquesa de Sussex son analizados al milímetro en cada una de sus apariciones públicas y su colaboración con la biblia de la moda como editora invitada para el número de septiembre no iba a ser menos.

Meghan se puso manos a la obra mientras aún estaba embarazada de su pequeño Archie para crear un especial de la edición británica de Vogue titulado 'Fuerzas por el cambio' protagonizado por quince mujeres a las que considera pioneras en sus respectivos campos y dignas de admiración por el impacto que están causando en la sociedad. Pese a que a título personal ella optó por no aparecer en la portada para no desviar la atención de las verdaderas protagonistas, la publicación ha difundido en las redes sociales varias imágenes y grabaciones en las que se la puede ver inmersa en la tarea de supervisar las grabaciones de las entrevistas junto al resto del equipo con que ha colaborado. Los ojos más expertos no han tardado en identificar el vestido que luce en una de las fotografías -que se incluirá supuestamente en las páginas de la revista y en la que aparece estudiando atentamente un perchero repleto de ropa- como un modelo de Gucci confeccionado en tweed y con un broche desmontable en forma de rosa que está valorado en 3.975 dólares.

La esposa del príncipe Enrique ha sido criticada en varias ocasiones por lo exclusivo de su guardarropa, que estaría repleto de prendas de Alta Costura o de diseñadores, pero lo cierto es que ella también recurre con frecuencia a marcas más asequibles como H&M y así lo ha vuelto a demostrar durante su trabajo con Vogue. En un video compartido en la cuenta de Instagram de la revista, en el que se la puede ver charlando con su editor en jefe Edward Enninful, la antigua actriz -con una prominente barriga- luce un mono en color negro de la marca online Everlane que todavía se puede comprar por 120 dólares.