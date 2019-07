Arranca acusación contra el ex fiscal de la JEP

El ex fiscal de la Justicia Especial de Paz Carlos Bermeo, su ex novia, el ex senador Luis Alberto Gil y dos personas más, fueron capturados por los supuestos hechos de corrupción y tráfico de influencias que tenían como objetivo interferir en el proceso de extradición de Jesús Santrich.

Todos los involucrados en este caso se declararon inocentes y hasta radicaron solicitudes a los jueces para insistir en una violación al debido proceso y solicitar su libertad, peticiones que les negaron.

La Fiscalía completó el material probatorio y presentó a la defensa y los jueces el escrito de acusación, este lunes en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá arranca la primera parte de esa acusación.

El único que quedó por fuera del escrito de acusación fue el ex senador Luis Alberto Gil tras firmar un acuerdo con la Fiscalía y aceptar tres delitos a cambio de una rebaja de la pena que podría pagar en la casa por cárcel.