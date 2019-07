Las lágrimas de Egan Bernal tras ser líder del Tour de Francia

Egan Bernal, emocionado tras sufrir por primera vez al podio a enfundarse el jersey de líder, aseguró que los rivales "van a tener que sufrir mucho para quitarme este maillot amarillo".

Egan Bernal es el nuevo líder del Tour, ¡Orgullo patrio!

"Es increíble, soy líder del Tour de Francia, no me lo creo, espero no despertar mañana y que se trate de un sueño. Ahora a darlo todo, si me quitan este maillot amarillo lo van a tener que sufrir mucho".

La primera experiencia de amarillo será inolvidable para Bernal, una situación que le llegó a ruborizar.

"Casi lloro, me daba hasta vergüenza, estaba ahí arriba y vi a mi papá mi novia enfrente, los dos llorando. Fue emocionante, esto es el Tour de Francia. Luego cuando vi el león también fue muy especial, tengo los recuerdos de cuando ganaba Alberto Contador".

A falta de una etapa de competición en los Alpes y el paseo de París, el ciclista colombiano no quiere cantar victoria, prefiere la prudencia.

" Mañana voy a hacerlo lo mejor posible, todavía no he ganado y vamos a pasar un gran test. Será una etapa muy dura, el equipo va a ayudarme a defender el maillot amarillo y hay que concentrarse en defender el liderato"

Bernal tendrá a su servicio a su compañero Geraint Thomas, nada menos que el actual ganador del Tour.

"Thomas se entregará por mi, su apoyo es muy importante. Lo vamos a dar todos para que el triunfo se quede en el equipo Ineos".

Alaphilippe: "Me ha superado un rival más fuerte que yo"

Sobre la suspensión de la etapa mientras descendía el Col de Iseran, Bernal señaló que no quería parar, mientras le comunicaban que era líder.