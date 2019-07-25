Los campeones del Tour en 106 ediciones

Egan Bernal conquista Paris, Francia y el mundo. Colombia hace historia.

Egan Bernal /

Egan Bernal se coronó campeón del Tour de Francia y pone a Colombia en lo más alto de París, este día quedará en la historia, por primera vez un sudamericano gana el Tour, el deporte nacional escribe con letras doradas la hazaña que realizó hoy el ciclista bogotano de Ineos, ¡Somos campeones del Tour!

Hacemos un repaso por la historia, estos son todos los campeones del Tour:

1903 MAURICE GARIN FRANCIA
1904 HENRI CORNET FRANCIA
1905 LOUIS TROUSSELIER FRANCIA
1906 RENÉ POTTIER FRANCIA
1907 LUCIEN PETIT-BRETON FRANCIA
1908 LUCIEN PETIT-BRETON FRANCIA
1909 FRANÇOIS FABER LUXEMBURGO
1910 OCTAVE LAPIZE FRANCIA
1911 GUSTAVE GARRIGOU FRANCIA
1912 ODILE DEFRAYE BÉLGICA
1913 PHILIPPE THIJS BÉLGICA
1914 PHILIPPE THIJS BÉLGICA
1919 FIRMIN LAMBOT BÉLGICA
1920 PHILIPPE THIJS BÉLGICA
1921 LEÓN SCIEUR BÉLGICA
1922 FIRMIN LAMBOT BÉLGICA
1923 HENRI PÉLISSIER FRANCIA
1924 OTTAVIO BOTTECCHIA ITALIA
1925 OTTAVIO BOTTECCHIA ITALIA
1926 LUCIEN BUYSSE BÉLGICA
1927 NICOLAS FRANTZ LUXEMBURGO
1928 NICOLAS FRANTZ LUXEMBURGO
1929 MAURICE DE WAELE BÉLGICA
1930 ANDRÉ LEDUCQ FRANCIA
1931 ANTONIN MAGNE FRANCIA
1932 ANDRÉ LEDUCQ FRANCIA
1933 GEORGES SPEICHER FRANCIA
1934 ANTONIN MAGNE FRANCIA
1935 ROMAIN MAES BÉLGICA
1936 SYLVÈRE MAES BÉLGICA
1937 ROGER LAPÉBIE FRANCIA
1938 GINO BARTALI ITALIA
1939 SYLVÈRE MAES BÉLGICA
1947 JEAN ROBIC FRANCIA
1948 GINO BARTALI ITALIA
1949 FAUSTO COPPI ITALIA
1950 FERDI KÜBLER SUIZA
1951 HUGO KOBLET SUIZA
1952 FAUSTO COPPI ITALIA
1953 LOUISON BOBET FRANCIA
1954 LOUISON BOBET FRANCIA
1955 LOUISON BOBET FRANCIA
1956 ROGER WALKOWIAK FRANCIA
1957 JACQUES ANQUETIL FRANCIA
1958 CHARLY GAUL LUXEMBURGO
1959 FEDERICO MARTÍN BAHAMONTES ESPAÑA
1960 GASTONE NENCINI ITALIA
1961 JACQUES ANQUETIL FRANCIA
1962 JACQUES ANQUETIL FRANCIA
1963 JACQUES ANQUETIL FRANCIA
1964 JACQUES ANQUETIL FRANCIA
1965 FELICE GIMONDI ITALIA
1966 LUCIEN AIMAR FRANCIA
1967 ROGER PINGEON FRANCIA
1968 JAN JANSSEN HOLANDA
1969 EDDY MERCKX BÉLGICA
1970 EDDY MERCKX BÉLGICA
1971 EDDY MERCKX BÉLGICA
1972 EDDY MERCKX BÉLGICA
1973 LUIS OCAÑA ESPAÑA
1974 EDDY MERCKX BÉLGICA
1975 BERNARD THÉVENET FRANCIA
1976 LUCIEN VAN IMPE BÉLGICA
1977 BERNARD THÉVENET FRANCIA
1978 BERNARD HINAULT FRANCIA
1979 BERNARD HINAULT FRANCIA
1980 JOOP ZOETEMELK HOLANDA
1981 BERNARD HINAULT FRANCIA
1982 BERNARD HINAULT FRANCIA
1983 LAURENT FIGNON FRANCIA
1984 LAURENT FIGNON FRANCIA
1985 BERNARD HINAULT FRANCIA
1986 GREG LEMOND EE.UU.
1987 STEPHEN ROCHE IRLANDA
1988 PEDRO DELGADO ESPAÑA
1989 GREG LEMOND EE.UU.
1990 GREG LEMOND EE.UU.
1991 MIGUEL INDURÁIN ESPAÑA
1992 MIGUEL INDURÁIN ESPAÑA
1993 MIGUEL INDURÁIN ESPAÑA
1994 MIGUEL INDURÁIN ESPAÑA
1995 MIGUEL INDURÁIN ESPAÑA
1996 BJARNE RIIS DINAMARCA
1997 JAN ULLRICH ALEMANIA
1998 MARCO PANTANI ITALIA
1999 Desierto EE.UU.
2000 Desierto EE.UU.
2001 Desierto EE.UU.
2002 Desierto EE.UU.
2003 Desierto EE.UU.
2004 Desierto EE.UU.
2005 Desierto EE.UU.
2006 ÓSCAR PEREIRO* ESPAÑA
2007 ALBERTO CONTADOR ESPAÑA
2008 CARLOS SASTRE ESPAÑA
2009 ALBERTO CONTADOR ESPAÑA
2010 ANDY SCHLECK* LUXEMBURGO
2011 CADEL EVANS AUSTRALIA
2012 BRADLEY WIGGINS REINO UNIDO
2013 CHRIS FROOME REINO UNIDO
2014 VINCENZO NIBALI ITALIA
2015 CHRIS FROOME REINO UNIDO
2016 CHRIS FROOME REINO UNIDO
2017 CHRIS FROOME REINO UNIDO
2018 GERAINT THOMAS REINO UNIDO
Cargando