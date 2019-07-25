Los campeones del Tour en 106 ediciones

Egan Bernal se coronó campeón del Tour de Francia y pone a Colombia en lo más alto de París, este día quedará en la historia, por primera vez un sudamericano gana el Tour, el deporte nacional escribe con letras doradas la hazaña que realizó hoy el ciclista bogotano de Ineos, ¡Somos campeones del Tour!
Hacemos un repaso por la historia, estos son todos los campeones del Tour:
|1903
|MAURICE GARIN
|FRANCIA
|1904
|HENRI CORNET
|FRANCIA
|1905
|LOUIS TROUSSELIER
|FRANCIA
|1906
|RENÉ POTTIER
|FRANCIA
|1907
|LUCIEN PETIT-BRETON
|FRANCIA
|1908
|LUCIEN PETIT-BRETON
|FRANCIA
|1909
|FRANÇOIS FABER
|LUXEMBURGO
|1910
|OCTAVE LAPIZE
|FRANCIA
|1911
|GUSTAVE GARRIGOU
|FRANCIA
|1912
|ODILE DEFRAYE
|BÉLGICA
|1913
|PHILIPPE THIJS
|BÉLGICA
|1914
|PHILIPPE THIJS
|BÉLGICA
|1919
|FIRMIN LAMBOT
|BÉLGICA
|1920
|PHILIPPE THIJS
|BÉLGICA
|1921
|LEÓN SCIEUR
|BÉLGICA
|1922
|FIRMIN LAMBOT
|BÉLGICA
|1923
|HENRI PÉLISSIER
|FRANCIA
|1924
|OTTAVIO BOTTECCHIA
|ITALIA
|1925
|OTTAVIO BOTTECCHIA
|ITALIA
|1926
|LUCIEN BUYSSE
|BÉLGICA
|1927
|NICOLAS FRANTZ
|LUXEMBURGO
|1928
|NICOLAS FRANTZ
|LUXEMBURGO
|1929
|MAURICE DE WAELE
|BÉLGICA
|1930
|ANDRÉ LEDUCQ
|FRANCIA
|1931
|ANTONIN MAGNE
|FRANCIA
|1932
|ANDRÉ LEDUCQ
|FRANCIA
|1933
|GEORGES SPEICHER
|FRANCIA
|1934
|ANTONIN MAGNE
|FRANCIA
|1935
|ROMAIN MAES
|BÉLGICA
|1936
|SYLVÈRE MAES
|BÉLGICA
|1937
|ROGER LAPÉBIE
|FRANCIA
|1938
|GINO BARTALI
|ITALIA
|1939
|SYLVÈRE MAES
|BÉLGICA
|1947
|JEAN ROBIC
|FRANCIA
|1948
|GINO BARTALI
|ITALIA
|1949
|FAUSTO COPPI
|ITALIA
|1950
|FERDI KÜBLER
|SUIZA
|1951
|HUGO KOBLET
|SUIZA
|1952
|FAUSTO COPPI
|ITALIA
|1953
|LOUISON BOBET
|FRANCIA
|1954
|LOUISON BOBET
|FRANCIA
|1955
|LOUISON BOBET
|FRANCIA
|1956
|ROGER WALKOWIAK
|FRANCIA
|1957
|JACQUES ANQUETIL
|FRANCIA
|1958
|CHARLY GAUL
|LUXEMBURGO
|1959
|FEDERICO MARTÍN BAHAMONTES
|ESPAÑA
|1960
|GASTONE NENCINI
|ITALIA
|1961
|JACQUES ANQUETIL
|FRANCIA
|1962
|JACQUES ANQUETIL
|FRANCIA
|1963
|JACQUES ANQUETIL
|FRANCIA
|1964
|JACQUES ANQUETIL
|FRANCIA
|1965
|FELICE GIMONDI
|ITALIA
|1966
|LUCIEN AIMAR
|FRANCIA
|1967
|ROGER PINGEON
|FRANCIA
|1968
|JAN JANSSEN
|HOLANDA
|1969
|EDDY MERCKX
|BÉLGICA
|1970
|EDDY MERCKX
|BÉLGICA
|1971
|EDDY MERCKX
|BÉLGICA
|1972
|EDDY MERCKX
|BÉLGICA
|1973
|LUIS OCAÑA
|ESPAÑA
|1974
|EDDY MERCKX
|BÉLGICA
|1975
|BERNARD THÉVENET
|FRANCIA
|1976
|LUCIEN VAN IMPE
|BÉLGICA
|1977
|BERNARD THÉVENET
|FRANCIA
|1978
|BERNARD HINAULT
|FRANCIA
|1979
|BERNARD HINAULT
|FRANCIA
|1980
|JOOP ZOETEMELK
|HOLANDA
|1981
|BERNARD HINAULT
|FRANCIA
|1982
|BERNARD HINAULT
|FRANCIA
|1983
|LAURENT FIGNON
|FRANCIA
|1984
|LAURENT FIGNON
|FRANCIA
|1985
|BERNARD HINAULT
|FRANCIA
|1986
|GREG LEMOND
|EE.UU.
|1987
|STEPHEN ROCHE
|IRLANDA
|1988
|PEDRO DELGADO
|ESPAÑA
|1989
|GREG LEMOND
|EE.UU.
|1990
|GREG LEMOND
|EE.UU.
|1991
|MIGUEL INDURÁIN
|ESPAÑA
|1992
|MIGUEL INDURÁIN
|ESPAÑA
|1993
|MIGUEL INDURÁIN
|ESPAÑA
|1994
|MIGUEL INDURÁIN
|ESPAÑA
|1995
|MIGUEL INDURÁIN
|ESPAÑA
|1996
|BJARNE RIIS
|DINAMARCA
|1997
|JAN ULLRICH
|ALEMANIA
|1998
|MARCO PANTANI
|ITALIA
|1999
|Desierto
|EE.UU.
|2000
|Desierto
|EE.UU.
|2001
|Desierto
|EE.UU.
|2002
|Desierto
|EE.UU.
|2003
|Desierto
|EE.UU.
|2004
|Desierto
|EE.UU.
|2005
|Desierto
|EE.UU.
|2006
|ÓSCAR PEREIRO*
|ESPAÑA
|2007
|ALBERTO CONTADOR
|ESPAÑA
|2008
|CARLOS SASTRE
|ESPAÑA
|2009
|ALBERTO CONTADOR
|ESPAÑA
|2010
|ANDY SCHLECK*
|LUXEMBURGO
|2011
|CADEL EVANS
|AUSTRALIA
|2012
|BRADLEY WIGGINS
|REINO UNIDO
|2013
|CHRIS FROOME
|REINO UNIDO
|2014
|VINCENZO NIBALI
|ITALIA
|2015
|CHRIS FROOME
|REINO UNIDO
|2016
|CHRIS FROOME
|REINO UNIDO
|2017
|CHRIS FROOME
|REINO UNIDO
|2018
|GERAINT THOMAS
|REINO UNIDO