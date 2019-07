Así quedará la fase 4 del universo Marvel

Muchos asistentes a la Comic-Con de San Diego esperaban el momento en el que se anunciara la nueva fase del universo Marvel, teniendo en cuenta de 'Endgame' y 'Spiderman: lejos de casa' fueron las últimas películas de la fase 3.

Muchos cambios y nuevos personajes harán parte de la nueva fase que tendrá tres grandes novedades: la primera, es la reaparición de los 4 Fantásticos y una nueva entrega de Thor; por lo demás, ningún otro superhéroe de la fase anterior aparece en esta nueva entrega.

La segunda es que, según el productor Kevin Feige, X-Men llegará al universo Marvel, aunque sin fecha exacta de su debut.

La tercera y quizás la más importante, es que además de las películas, la cuarta fase contará con 5 series que se transmitirán a través de Disney+. Esta nueva plataforma pretende competir con HBO y Netflix. Tales producciones serán 'The Falcon and the Winter Soldier; Wandavision; Loki; What if...? y Hawkeye. Se estrenarán entre 2020 y 2021.

En cuanto a las 10 entregas cinematográficas, acá están; unas sin fecha de estreno y otras ya con el elenco definido: