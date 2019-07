Directores de "Avengers" tienen el récord taquillero de "Avatar" en la mira

Los directores de "Avengers: Edgame", los hermanos Joe y Anthony Russo, dijeron este viernes en la Comic-Con que sería "una gran emoción" superar el récord de "Avatar" como la película más taquillera de todos los tiempos.

"Endgame" está a unos 5 millones de sobrepasar los 2.788 millones de dólares de la superproducción de James Cameron.

La cinta, que cierra un ciclo de 22 películas del universo Marvel (MCU) que por una década se interconectaron con superhéroes como Iron Man, Capitán América, Thor, Viuda Negra, Hulk y Ojo de Halcón, aún se muestra en unas 1.400 salas de Estados Unidos, a pesar de que se estrenó el 26 de abril.

"James Cameron siempre ha sido un ídolo para nosotros, ha alimentado nuestra pasión desde el inicio y estar tan cerca de uno de sus grandes filmes es muy especial", dijo Anthony Russo en la mayor convención de cultura pop del mundo, que se celebra cada año en San Diego.

Lea también: Evangelion regresa luego de siete años, con adelanto incluido

Los hermanos indicaron que les "encantaría trabajar con Marvel de nuevo", pero por ahora están enfocados en otros proyectos.

El par también mostró el tráiler de "21 Bridges", protagonizada por el actor de "Pantera Negra", Chadwick Boseman, y que llega a las salas de cine en septiembre.

El drama de acción sigue a un detective que cierra los puentes y túneles de Manhattan para cazar a un asesino de policías, en un filme cargado de tiroteos y persecuciones.

En octubre comenzarán a filmar "Cherry", que será protagonizada por el actor de "Spider-Man" Tom Holland, y presentará una mirada "madura" y "complicada" a la crisis de opioides en Estados Unidos, basada en una novela de 2018 ambientada en Cleveland, Ohio, la ciudad natal de los cineastas.

Lea también: Schwarzenegger y una Sarah Connor de "cierta edad" vuelven en Terminator

"Ha afectado a nuestras familias esta crisis, por lo que es profundamente personal esta película", señaló Anthony. "Joe y yo estamos ahora en una posición en la que podemos hacer ese tipo de películas, queremos usar ese capital que construimos".

Los Russo están también produciendo "Dhaka" --un film de Chris Hemsworth ("Thor") filmado en India y dirigido por el ex extra de Marvel Sam Hargrave-- y una nueva versión de "El caso Thomas Crown" con Michael B. Jordan, que también estuvo en "Pantera Negra".

Trabajarán igualmente en adaptaciones del animé japonés "Battle of the Planets" y la novela gráfica "Grimjack", así como una colaboración con Netflix basada en el juego de cartas "Magic: The Gathering".