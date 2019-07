Thomas: "Iba bien, pero no podía tirar porque Bernal marchaba delante"

Geraint Thomas (Team Ineos), segundo en la general, explicó tras perder 55 segundos en la etapa respecto al francés Thibaut Pinot, que se quedó en el grupo del líder Alaphilippe sin poder acelerar "porque iba por delante Egan Bernal|"

"Intenté acelerar cuando empezó el movimiento, pero me quedé atascado detrás de Alaphilippe y luego no quería tirar para él. Fue un poco difícil tácticamente porque quería ir adelante, tenía las piernas para seguir, pero no iba a perseguir a Egan con los rivales al lado. Era como estar atrapado detrás de una roca", dijo.

Egan: "Si en algún momento tengo que trabajar para Thomas, lo haré"

El ganador del Tour 2018 dejó claro que su estado físico es bueno y que a partir de ahora al equipo le tocará controlar la carrera en los Alpes

"Las piernas están respondiendo un poco mejor. Fue un comienzo de Tour sólido por nuestra parte, ahora toca hacer un juego mental. Todos están bien en el equipo, pero cansados. Solo debes intentar controlar la carrera".