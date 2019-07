Nairo Quintana: "Ahora voy a trabajar para Landa y Valverde"

Nairo Quintana, que este sábado perdió casi tres minutos y medio en la cima del Tourmalet con respecto a los favoritos, aseguró que a partir de ahora trabajará para sus compañeros del Movistar Mikel Landa y Alejandro Valverde.

"Está claro que no he tenido un buen día. Es posible que la caída (de hace unos días) tenga algo que ver. Ahora seguimos adelante con Mikel y Alejandro, hay que apoyarles", dijo el colombiano, que ahora es decimocuarto en la general a 7:19 del francés Julien Alaphilippe.

"Hay diferentes formas de afrontar lo que queda, pero ellos están delante mío y hay que apoyarles", insistió.

Quintana reconoció que esperaba "un día bastante bueno" pero que "el cuerpo no ha respondido".

El colombiano, que se descolgó del grupo de favoritos cuando tiraban del mismo sus compañeros del Movistar, aseguró que no quiso avisarles de que no iba bien para no perjudicar las opciones de Landa.

"Mikel venía muy bien y no les podía parar", señaló el ciclista colombiano, que aguarda a ver "cómo reacciona el cuerpo" en la etapa de montaña, también de alta montaña en los Pirineos y con final en alto.