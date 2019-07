Denuncié corrupción en el Ejército y me sacaron: general Cesar Parra

El general Cesar Parra, jefe de planeación del Ejército aseguró que lo tomó por sorpresa su llamado a calificar servicios por parte del gobierno y más cuando él había denunciado casos de corrupción dentro de la fuerza.

“Yo no tengo investigaciones administrativas, penales o disciplinarias. Yo denuncié unas acciones en la Fiscalía y la Contraloría y eso me generó una cantidad de inconvenientes”, dijo el alto mando.

Agregó que sale con la frente en alto del Ejército y que más adelante entregará detalles ante los organismos de control sobre las presuntas irregularidades en el Ejército.

“Mi salida no es una salida lógica faltando cuatro meses para ser mayor general, porque no me sacaron antes, acá había era un persecución laboral contra el general Parra (…) No hay nada que diga que el general Parra es corrupto, sin embargo, me preocupa que quede en el ambiente del país que el general Parra salió por corrupto ya que al Ministro de Defensa le faltó aclarar eso”, añadió.