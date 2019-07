25 millones de celulares estarían infectados por variante de un malware

Si usted es uno de los usuarios que da click en páginas donde anuncian que es el visitante 1 millón y que ha ganado un Iphone último modelo, tenga cuidado, porque podría tratarse de “Agent Smith”, un malware que utiliza anuncios fraudulentos con fines de lucro, pero podría fácilmente ser usado para robar sus datos personales.

“El malware ataca las aplicaciones instaladas por el usuario de manera silenciosa, lo cual hace que sea un desafío para los usuarios comunes de Android, poder combatir por su cuenta estas amenazas” dijo Jonathan Shimonovich, Jefe de Investigación de Detección de Amenazas Móviles en Check Point Software Technologies.

Así mismo, Francisco Robayo experto en seguridad cibernética de CheckPoint, advirtió, “Cuando yo entrego mis datos, estoy permitiendo que me puedan vender cosas, robarme, suplantarme”.

Dentro de las recomendaciones que hizo a los ciudadanos para no caer en este truco, están, “desconfiar de absolutamente todo lo que te llegue, que no lo conozcas o que hayas pedido y que sea gratis; asegurarte bien del origen, es decir que tenga “https” y descargar aplicaciones de las tiendas de confianza para mitigar el riesgo de infección, ya que las tiendas de aplicaciones de terceros con frecuencia, carecen de las medidas de seguridad necesarias para bloquear las apps cargadas de (adware) software con publicidad no deseada o engañosa”.