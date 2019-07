¡Se cortó el pelo! René Higuita cumplió su palabra

Finalmente, René Higuita dejó atrás sus rizos luego de hacer una promesa que dependió de la participación de la Selección Colombia en la Copa América 2019.

El ex portero apostó su melena si el equipo colombiano no ganaba el campeonato, y como perdió ante Chile, a René no le quedó de otra que ponerle fecha a su corte de cabello.

Así fue como en la tarde del sábado 6 de junio, el deportista se puso cita en el estadio Atanasio Girardot donde sufrió un trascendental cambio de look.

El mismo René Higuita compartió su nuevo aspecto en redes sociales.