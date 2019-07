"Un podcast es A-TEM-PO-RAL"

En este episodio los Pantalleros cometen muchos errores y tienen peleas y además hacen su reseña del lanzamiento de la semana Stranger Things 3 The Game, comentan nuevos descubrimientos de la Play Station 5, hablan de la serie The Witcher inspirada en el videojuego del mismo nombre, y hablan de los retos nuevos del juego Days Gone. Para escuchar la reseña de Stranger things 3 the game (2:40) comentarios de las imágenes de la serie The Witcher (10:10) Noticias Play Station 5 (14:50) nuevos retos de Days Gone (20:20) Los pantalleros nos cuentan que están jugando ahora (23:56) Leemos sus mensajes y (y si son mensajes reales) (27:27) Participa en nuestra encuesta en twitter @pantalleros y también Escríbenos tus opiniones en los comentarios o en twitter e instagram con el #PantallerosELPODCAST y a nuestras cuentas @Pantalleros_ en twitter y @Pantalleros en Instagram. Nuevos episodios todas las semanas

Le puede interesar: "Todos queremos con Keanu" nuestro Dios" Reeves!"