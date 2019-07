Impugnaron la tutela que le devolvió curul a Antanas Mockus

Al Consejo de Está le están solicitando que se tumbe la tutela que ganó el senador Antanas Mockus y le devolvió su curul en el Congreso de la República por considerar que la había otro recurso judicial que se debía agotar antes de ésta.

“Seguimos insistiendo, que en consideración a la subsidiariedad frente a la sentencia de la Sección Quinta, es claro que existe otro mecanismo judicial para controvertirlo, que debió interponer el actor en este caso, como lo es el recurso extraordinario de Revisión”, señala en sus argumentos.

Para el abogado la tutela solo procede cuando un funcionario judicial ha incurrido en “algún defecto relevante” y en este caso no es así. Esto porque considera que realmente no existía el “primer fallo” de la pérdida de investidura que según se resolvió en la tutela, tenía que tenerse en cuenta para resolverse la nulidad de elección.

Se lee, “Porque el caso del ciudadano Antanas Mockus aún no ha sido decidido en pérdida de investidura, es decir que no pueda hablarse de un "doble juzgamiento", así como tampoco puede hablarse de que el hoy tutelante ha sido sancionado dos veces por el mismo hecho, si se tienen en cuenta que el proceso de nulidad electoral no tiene carácter sancionatorio”.

Esto porque el fallo que le mantuvo la investidura está en apelación y se espera que se resuelva hasta la próxima semana. El Consejo de Estado debe definir si sí revisa la impugnación o no.