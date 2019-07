Piden a la Procuraduría suspender a Enrique Peñalosa

Ante la Procuraduría fue radicada una petición de investigación disciplinaria en contra del alcalde Enrique Peñalosa porque aseguran que no ha hecho nada ante las alertas de la Defensoría del Pueblo frente a presencia de grupos armados ilegales en algunas localidades de Bogotá, que habrían generado el asesinato de varios jóvenes.

La petición la radicó el defensor de Derechos Humanos, David Flórez, junto con varios representantes de diferentes localidades y solicitaron una suspensión.

“Y solicitamos además come medida cautelar su suspensión. ¿por qué?, porque no ha hecho absolutamente nada frente a las diversas alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo”

Asegura que la Defensoría ha alertado sobre la presencia de dichos grupos, “especialmente grupos paramilitares” en la localidad de Ciudad Bolívar y también ha ratificado el riesgo en las localidades de Usme, Rafael Uribe y San Cristóbal, en donde asegura se presentan frecuentemente extorsiones y amenazas.

“Le exigimos a la Procuraduría General de la Nación que así como suspendió al alcalde de Tierralta Córdoba, por no hacer nada para proteger la vida María de Pilar Hurtado, haga lo mismo y obre en consonancia con el Alcalde Enrique Peñalosa que no está haciendo absolutamente nada para desarticular el paramilitarismo en la ciudad, desconociendo no solamente las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, sino también los y las herramientas que da el acuerdo de paz”, afirmó.

Y agregó: “Según la Defensoría del Pueblo, tenemos más de 1’400.000 personas en riesgo en las localidades del sur de la ciudad, por ejemplo, en Bosa Porvenir en los últimos tres meses hemos tenido más de 8 jóvenes asesinados. En la localidad de Ciudad Bolívar hemos tenido múltiples asesinatos”.

Según registro de las mismas organizaciones al menos 15 jóvenes han sido asesinados en esas localidades.