Futuro político de Antanas Mockus aún está en veremos

El senador Antanas Mockus ganó una batalla pero aún no ha ganado la guerra. Aunque le devolvieron su curul, pues con la tutela que interpuso logró que el fallo que había declarado nula su elección quedara sin efectos, en la Sala Plena del Consejo de Estado falta resolverse si le declaran la muerte política o no.

“La situación está pendiendo de la decisión de la sala plena sobre la pérdida de investidura, esa es la realidad más próxima que tenemos”, señaló la presidenta del Consejo, Lucy Jannette Bermúdez.

Y es que la decisión que le devolvió la curul señala, según explicó la magistrada, que la Sección Quinta que tomaba una decisión de única instancia, “debería haber esperado a que se profiriera la decisión de segunda instancia en la pérdida de investidura, pues la pretensión de la Ley 1881 de 2018 es lograr que se mantenga una armonía en esas decisiones”.

Precisamente había una contradicción en los fallos frente a si estaba inhabilitado o no, pues en la nulidad de elección decía que sí estaba inhabilitado por unos contratos que hizo Corpovisionarios -de donde es parcialmente representante legal el senador-, con el Estado dentro de los seis meses antes a las elecciones del Congreso, y en primera instancia de la pérdida de investidura se decía que no lo estaba. Por lo tanto, se tumbó la decisión de la nulidad pero porque en la pérdida de investidura no se ha resuelto la apelación.

Dicha apelación, con la que se definirá si se ratifica que no estaba inhabilitado y por tanto no había podido actuar con dolo, o con la que se podría definir si se cambia totalmente la postura y resuelven que sí merece la muerte política, se tomaría la próxima semana. Y una vez se tome, “la Sección Quinta tendría que entrar en ese momento a resolver la nulidad electoral otra vez, teniendo en cuenta lo que haya señalado la Sala Plena sobre la tipicidad”.

Por lo pronto, en ese proceso, el magistrado Nicolás Yepes se declaró impedido porque cuando fue procurador, fue delegado en el tema electoral en procesos de escrutinios del Senado.