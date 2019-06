Este sábado habrá corrida de toros en San Juan de Rioseco

Aunque los vientos para la tauromaquia no son los mejores en Colombia, en distintas provincias y rincones del país se siguen haciendo festejos para mantener vivas las tradiciones de la fiesta brava.

Por esa razón este sábado 29 de junio se hará una corrida de toros en San Juan de Rioseco, Cundinamarca, en donde el matador colombiano Ramsés y el rejoneador Willy Rodríguez, se enfrentarán a cuatro toros de Juan Bernardo Caicedo.

Ramsés además de ser matador de toros, está iniciando su labor de empresario y por eso en esta tarde actuará, además, como organizador de la corrida. “Es la segunda tarde que organizo una corrida, no es tarea fácil pero lo hago porque debemos conservar nuestras tradiciones y además para torear porque debemos estar preparados para las grandes ferias”, dijo el torero.

Explicó que los toros de esa tarde cuentan con el peso y la edad reglamentaria para una buena tarde de toros y que el rejoneador Willy Rodríguez llega con una renovada cuadra para la lidia. Por esta época del año en distintos municipios de Colombia se adelantan festejos que de alguna manera ayudan a mantener viva la tradición taurina.

El matador bogotano, quien fue triunfador de la temporada taurina que se hizo en la capital del país a principios de este año, explicó que el alcalde de San Juan de Rioseco no es taurino y que a pesar de ello apoyó el festejo que se adelantará. “Esa debería ser la actitud en todos los municipios de Colombia, el señor alcalde fue muy franco y me dijo que a él no le gustaban los toros pero que respetaba los gustos de las minorías”.

La plaza de Toros La Sanjuanera es una de las más grandes de los municipios de Colombia y allí Ramsés y Willy Rodríguez, ratificarán que la fiesta brava está viva en el país.