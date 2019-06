Por primera vez, una delegación colombiana en un festival inglés

Mezclando rock, salsa y artes plásticas, una "delegación" de once artistas colombianos representará por primera vez a su país en el festival de música británico de Glastonburry, que desde este jueves hasta el domingo reunirá a decenas de miles de personas.

"Esta es la primera vez que una delegación colombiana de artistas llega a este festival" inglés "considerado como uno de los más importantes a nivel internacional", anunciaron responsables gubernamentales en Londres al tiempo que los primeros asistentes comenzaban a llegar a la enorme pradera que cada año acoge el evento.

Entre los músicos que representarán a Colombia figuran grupos como Salsa N Groove, Los Yoryis, Ghetto Kumbé o Ácido Pantera y los disc jokeys Dani Dabba y Guajiro, además del artista plástico Luis Fernando Bohórquez.

"Es motivo de orgullo ver a nuestro talento nacional representando a Colombia en el exterior y en escenarios tan importantes como el Festival de Glastonbury", afirmó Flavia Santoro, presidenta de la agencia de promoción ProColombia.

Durante su reciente visita a Londres, el presidente Iván Duque hizo especial hincapié en su proyecto de convertir las industrias creativas en un sector transformador para la economía del país.

En esta línea, el director de Glastonbury, Malcolm Haynes, fue invitado a la edición 2018 del festival de arte Barcú, organizado en su quinta edición del 24 al 29 de octubre en Bogotá.

"Barcú llevó a Malcom a caminar por las calles de Candelaria, a entrar a las casas, a hablar con la gente", explicó Christopher Paschall, directivo del festival bogotano, considerando que "Colombia es mágica, motiva y emociona a cada extranjero que nos visita".

"Barcú trabaja desde esa realidad, aprovechamos nuestra calidez, nuestro centro histórico, nuestra gente y el exceso de talento para enamorar y construir relaciones fuertes y duraderas", agregó.

Organizado del 26 al 30 de junio en una pequeña localidad del suroeste de Inglaterra, el legendario festival al aire libre, creado en 1970, tiene en esta edición a grupos como The Killer, The Cure o The Chemichal Brothers entre sus cabezas de cartel y espera la llegada de más de 150.000 asistentes.