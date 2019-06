Duque anunciará 50 medidas para superar crisis por cierre de vía al Llano

El presidente Iván Duque llegó este martes a mediodía a Guayabetal, Cundinamarca, el lugar exacto en donde están los derrumbes que ocasionaron el cierre total de la vía Bogotá-Villavicencio, para conocer de primera mano la problemática que se está viviendo y anunciar varias medidas para mitigar el impacto económico de ese cierre.

Duque aseguró que la situación de la vía es bastante complicada por la inclemencia del clima y porque el derrumbe es demasiado grande. Les dijo a los habitantes que su presencia obedece a que toda la institucionalidad del Estado fijará su atención a solucionar ese problema.

“Queremos combinar todas las herramientas que se necesitan para superar este problema. Vamos a anunciar más de 50 medidas después del Consejo de Ministros para mitigar este problema. La idea es que esto sea un alivio y seguiré viviendo a visitarlos”, les dijo Duque a los habitantes de Guayabetal.

Justamente el mandatario explicó ante la comunidad que el Gobierno reconoce todas las afectaciones económicas que se están presentando y que por esa razón se hará el Consejo de Ministros en la Cámara de Comercio de Villavicencio para escuchar todas las peticiones de la ciudadanía y anunciar las medidas que se aplicarán de inmediato.

“Nuestro desafío es poder obrar para hacer la remoción del derrumbe y garantizar el tránsito de la carretera, aunque debe ser en armonía con la protección de todas las vías y de las personas. Debemos garantizar que no haya más afectaciones para los ciudadanos, sobre todo porque la mayoría de familias dependen del comercio”.

Desde el Puesto de Mando Unificado Duque, oyó a varios líderes de la zona para conocer las afectaciones existentes y les dijo que el Gobierno está poniendo la cara y tomando medidas para superar esa crisis. Al terminar este encuentro el presidente se desplazó a la capital del departamento del Meta para iniciar la sesión de trabajo con sus ministros.

Medidas del Gobierno en materia de salud para atender crisis de vía al Llano

En medio de toda la crisis que se vive por el cierre total de la vía Bogotá-Villavicencio, el Gobierno viene trabajando en distintos frentes para mitigar los impactos que han generado los derrumbes en el kilómetro 58 y por esa razón, por lo menos en materia de salud, ya está listo el primer paquete de medidas para superar los problemas que genera el cierre vial.

El ministro de salud Juan Pablo Uribe, aseguró que se trata de una articulación de instituciones para evitar impactos negativos en la prestación del servicio de salud. El funcionario indicó que lo más importante es tener clara la hoja de ruta cuando se necesiten traslados urgentes de pacientes.

“Venimos trabajando con la secretaría departamental de salud para dar respuesta a las problemáticas que hay. Una de ellas es el traslado de pacientes en estado crítico que requieren una atención en Bogotá para lo cual habrá una línea telefónica habilitada 24 horas para que en coordinación con la Fuerza Aérea se pueda hacer la evacuación”.

Pero también se tienen contemplados otros desplazamientos que no son una urgencia médica por lo que hay un tiempo para planear el traslado aéreo. “Haremos un traslado aéreo más programado para pacientes que requieren atención no crítica, pero que son importantes y en casos en que no puedan hacer el viaje terrestre”.

Además de ello, el ministro aseguró que se aprovechará esta crisis para mejorar otros problemas que vienen de tiempo atrás como, por ejemplo, la sobre ocupación que hay en los centros médicos.

“El Hospital departamental del Meta tendrá más recursos y se trabajará en la sobre ocupación en este centro médico, se necesita mayor oferta hospitalaria en el mediano plazo. Hay una muy buena coordinación del Gobierno con las autoridades locales y departamentales pero esta crisis será una oportunidad para fortalecer el servicio de la salud”.

Uribe indicó que habrá una mejora en los flujos financieros y que se hará una revisión periódica del paquete de medidas para verificar que todo marche sin problema alguno.