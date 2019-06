¿Harry Potter estaba enamorado de Draco Malfoy?

En medio de la inauguración de una nueva atracción en el parque temático de Harry Potter, Tom Felton, el actor que interpreta a Draco Malfoy, realizó un comentario inesperado.

El eterno enemigo de Harry expresó que los rumores de los 'fans' no estarían tan descabellados, pues según él “Yo creo que estaba claro que era verdad. Harry estaba totalmente enamorado de Draco. No dejaban de enfrentarse. No podía esconder la verdad”.

Claro está que el actor lo expresó en un tono bastante cómico, así que el oculto romance podría ser sólo una broma. ¿Ustedes qué creen?