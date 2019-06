La generación de la NOSTALGIA

En este episodio los Pantalleros hacen su reseña del regreso de Crash Team Racing con su versión Nitro Fueled, nos cuentan todo lo que saben del Google Stadia, los nuevos modos de juego de Read Dead Online, y la posible fecha de lanzamiento de The Last Of Us 2.

Aquí hablan de todo lo que piensan de Crash Team Racing Nitro Fueled (1:10) Todo lo que saben del Google Stadia lo dicen aquí (10:45) nos cuentan los nuevos modos de juego de Read Dead Online (20:00) Y nos sacan de la duda de si hay fecha de lanzamiento de The Last Of Us 2 (23:55)

También leen sus mensajes y en esta ocasión leen el mensaje de nuestro único Pantallero amigo @Devescobar (25:32) Que piensan de los servicios de streaming de videojuegos como Google Stadia? Escríbannos sus opiniones a #PantallerosELPODCAST y a nuestras cuentas @Pantalleros_ en twitter y @Pantalleros en Instagram. Nuevos episodios todos los jueves a las 3:00pm