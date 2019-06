El inspirador mensaje de Laura Acuña sobre Jota Mario

El pasado 6 de junio los colombianos se llevaron una triste noticia tras el fallecimiento del presentador Jota Mario Valencia.

Muchos de sus colegas y amigo expresaron su dolor por medio de las redes sociales con reflexivos mensajes, pero Laura Acuña, una de sus grandes amigas, decidió alejase de estas por un tipo, hasta ahora.

Vea también: Salma Hayek protagonizará con Owen Wilson la película "Bliss" de Amazon

La bumanguesa compartió en sus redes sociales un largo mensaje en el que cuenta algunas de sus experiencias con el presentador y lo difícil que ha sido, para ella, superar esta inesperada partida.

“Si supieras la falta que me haces… la falta que me haces. Este vacío, ese hueco en la mitad del alma es grande. Nos hizo falta tiempo, siempre hace falta tiempo cuando hay felicidad. Pero en ese tiempo que pude compartir contigo lo supiste todo. Te dije que te quería siempre, te dije gracias siempre, te incluí en todo siempre y en ese tiempo y en ese tiempo me diste la oportunidad de conocer, la clase de amiga que podía llegar a ser.

Ya sé que estás ahí, pero que falta hace oír tu voz, sentir un abrazo, una risa o una palabra cariñosa para mis hijos como lo hacías siempre”, es una parte del mensaje.

A continuación el mensaje completo.