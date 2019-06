Salma Hayek protagonizará con Owen Wilson la película "Bliss" de Amazon

La actriz mexicana Salma Hayek protagonizará junto al estadounidense Owen Wilson la película "Bliss" que prepara Amazon Studios, informó este jueves el gigante digital en un comunicado.



El realizador estadounidense Mike Cahill, que fue el máximo responsable de las cintas "Another Earth" (2011) y "I Origins" (2014), dirigirá este filme.

Vea también: Los juguetes toman los cines de EE.UU. con "Toy Story 4" y "Child's Play"

"Bliss" se centrará en Greg (Wilson), un hombre recién divorciado, e Isabel (Hayek), una mujer que está convencida de que el mundo en el que viven es solo una simulación fea, sucia y turbia de un universo oculto y lleno de belleza.



La cinta narrará cómo Greg se muestra escéptico acerca de esta teoría de la conspiración de Isabel, que tiene puntos en común con las películas de "The Matrix", y posteriormente abordará cómo poco a poco este hombre comienza a creer que quizá haya algo de cierto en esas disparatadas ideas.



"Mike Cahill es un narrador brillante dotado con una habilidad única para elaborar una idea ambiciosa de una manera profundamente conmovedora que tenga eco en el público", dijo hoy el codirector de Amazon Studios, Ted Hope.



"Sabemos que nuestros clientes globales estarán emocionados de ver lo que Mike, SalmaHayek, Owen Wilson y su fabuloso reparto y equipo puedan hacer con unos personajes muy complejos pero reales en un mundo tan imaginativo y emocionante", añadió.



Por su parte, Cahill dijo que tener en este proyecto a este "brillante elenco" es "un sueño hecho realidad".



"Trabajar con mi querido amigo y extraordinario productor Jim Stern es un regalo. Y no podríamos estar más emocionados de hacerlo con Amazon Studios", agregó el cineasta.



Nominada a la estatuilla a la mejor actriz por "Frida" (2002) y considerada en Hollywood como una de sus estrellas latinas más importantes, la carrera de Hayek incluye también las películas "Desperado" (1995), "From Dusk Till Dawn" (1996), "Wild Wild West" (1999) y "Beatriz at Dinner" (2017).



Entre los proyectos en el horizonte de la mexicana sobresale "Molly", una película de la directora británica Sally Potter y en donde Hayek compartirá créditos con Javier Bardem, Elle Fanning, Chris Rock y Laura Linney.