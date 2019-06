El colombiano que dirige la Novena Sinfonía de Beethoven en cines

La noticia la recibió en medio de sus viajes entre Austria, Alemania y Estados Unidos donde se encuentran sus centros de operaciones. El ‘Concierto de Nochevieja 2018’ que él protagonizó dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Viena con una versión de la Novena Sinfonía de Beethoven, ahora se podrá ver en las salas de cine del país.

Es un sueño para este colombiano, invitado habitual de las principales orquestas del mundo, que su trabajo en uno de los escenarios más importantes de la música clásica pueda ser visto en su país natal, en distintas ciudades, con las transmisiones que realiza Cine Colombia.

Esta presentación se realizó para el tradicional concierto de San Silvestre de Viena, también conocido como ‘Concierto de Nochevieja’, uno de los conciertos más reconocidos del mundo, ya que se realiza en la Gran Sala del Wiener Konzerthaus para despedir el año que se acaba y recibir el año nuevo.

Al país llegará en dos únicas funciones el 22 y 23 de junio a 11 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Villavicencio, Ibagué, Manizales, Popayán y Pereira.

Una oportunidad para conocer más del talento de este antioqueño que comenzó su formación musical con el violín en el colegio Diego Echavarría. Recibió sus primeras clases de dirección de orquesta bajo la orientación de la maestra Cecilia Espinosa. Viajó a Viena en 1997 para estudiar dirección en la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, donde ingresó en la clase de Uroš Lajovic, alumno del legendario Hans Swarowsky.

Es gracias a su dirección de la Orquesta Tonkünstler en su concierto de graduación que llega a ser calificado por el crítico de Der Standard como el ‘milagro de Viena’. Así el joven prodigio colombiano se encaminó para ser una figura potente que ha dirigido a las orquestas más reconocidas del mundo.

Orozco-Estrada es director principal invitado de la Orquesta Filarmónica de Londres desde 2015, con la cual participó en los Proms de la BBC. Comparte el equipo de músicos que representan 14 nacionalidades y de los mejores talentos orquestales del mundo, con Vladímir Yúrovski, el director musical. Desde 2014, Orozco-Estrada también es el director musical de la orquesta de la radio pública de Fráncfort (hr-Sinfonieorchester).

El colombiano ha tenido una relación estrecha con esta Orquesta Sinfónica de Viena, ciudad a la que emigró en 1997. Gracias a los exitosos conciertos que han realizado juntos, fue invitado, a partir de 2021, a dirigirla por cinco años, convirtiéndose en el director titular número 16. Sin embargo, desde 2020 será su director titular designado.

Asimismo, el maestro ha sido invitado de la Orquesta Sinfónica de Chicago, la Orquesta de Filadelfia, la Orquesta Nacional de Francia, la Staatskapelle de Dresde y la Mahler Chamber Orchestra, entre otras.

Andrés Orozco habló sobre lo que ha sido su carrera artística y lo que significa para él que una de sus máximas obras se pueda ver en 11 ciudades de su país.

EL DÍA A DÍA DE UN DIRECTOR

-¿Tiene rutinas de trabajo o es imposible establecerlas?, ¿cómo se prepara para esos escenarios tan diversos?

En la actualidad soy director titular de dos orquestas sinfónicas en el mundo y con el nombramiento para otra que se hará realidad el próximo año. La rutina más importante para mí es la preparación de la música, las partituras y esto es continuo, todo el tiempo, lo cual es fundamental para sentirme en el nivel que exigen las orquestas.

En día de conciertos es vital un buen descanso antes de entrar al escenario y no olvidar que siempre hay que revisar cada uno de los detalles del mismo, incluso minutos antes de empezar los conciertos.

-¿Son muy distintas las audiencias del mundo?, ¿cómo se conecta con cada una?

Existen muchas diferencias. Hay partes en el mundo donde la orquesta se conecta mucho más con el público porque también existe el público que ha tenido más experiencia escuchando música sinfónica que otros. También tiene mucho que ver el lugar donde te conocen más, como es el caso de la ciudad de Houston, así como en Viena, donde ya fui titular de la orquesta de la ciudad y ahora regresaré el próximo año, al igual que ocurre en Fráncfort.

Es cuestión de cercanía y de confianza, lo que hace que la respuesta del público, de entrada, sea más cálida. A la vez, según mi experiencia, en cualquier parte del mundo mientras que la música sea hecha con energía, entrega, respeto y toda la emoción que merecen las obras, el público termina siempre encontrando la manera de conectarse con los músicos en el escenario, lo cual se agradece siempre en cualquier parte del mundo.

-¿Nos puede describir un día de trabajo ‘típico’ para usted, o eso no existe?

No suelo tener muchos días ‘típicos’ de trabajo en mi vida. Depende mucho de cada ciudad, de cada orquesta con la que trabajo, la forma de trabajo con cada una tiene sus diferencias, incluso en sus horarios. La característica que las une es la disciplina y el estar concentrados en lo que debemos hacer, en la responsabilidad de sus ensayos.

En donde esté tengo claro que el objetivo más importante es estar conectado con lo que estoy haciendo. Pueden ser uno o dos ensayos por día los que hacemos, y siempre, hay que volver a casa para revisar con lupa lo que hicimos, cómo lo hicimos y cómo podemos mejorar. Después de los conciertos hay que buscar los momentos de calma para poder reposar y recargar la energía para lo que viene, porque las agendas siempre son apretadas.

PASIÓN BEETHOVEN

-¿Cuál es su pieza favorita, y la menos favorita de Beethoven?

Hasta el momento no he encontrado una pieza de Beethoven que no me guste. Lo complejo es escoger una que me guste más que las otras porque realmente todas las considero unas bellas obras de arte. La Novena de Beethoven es una de ellas que siempre me produce una inmensa alegría cuando la voy a dirigir, junto a un profundo respeto y compromiso de tratar de llegar a ese nivel y un momento de disfrutar de la grandeza de la música en su totalidad.

-¿Cuál es su relación con Beethoven? Se dice que es el gran genio de la música, para usted, ¿cuál es su grandeza?

Hablar de Beethoven es tan complejo como sencillo. Por un lado, fue un gran genio y la complejidad estaría en empezar a detallar una a una las características de su genialidad, pero más importante es que la gente entienda que él combinó muchas cosas que para su momento fueron revolucionarias y que siguen siendo importantes hoy en día.

Fue alguien que le entregó su vida a la música. Más allá de ser un trabajo para él, Beethoven era música y llegaba a sufrir por ella, no solo por su problema auditivo, también por su personalidad que estaba ligada a ese problema, pero sobretodo por su necesidad de utilizar su arte, su música, para expresar todo su lenguaje y pensamientos a través de sus notas y melodías.

A través de sus creaciones buscaba cómo darle una herramienta más a la gente, no solo para entender su mundo y que se sientan conectados con lo que era su razón de ser. Todo eso sólo lo logran los grandes genios del arte universal.

Es tan fuerte que todo el mundo se puede conectar con una obra de Beethoven. Después de escuchar la Novena de Beethoven en las salas de cine, estoy seguro que la gente saldrá sintiéndose diferente, unos reflexionando, unos muy felices, otros con ganas de cambiar el mundo y optimistas. Todos saldrán con algo de belleza y mucha de inspiración.

-¿Recuerda cuál fue la primera vez que dirigió una pieza de Beethoven?

Fue su primera sinfonía. Estaba muy joven en Colombia y hacía parte de la orquesta, pero me dieron la oportunidad de dirigir algunos momentos de la obra y más adelante en concierto. Fue una gran experiencia y una maravilla al poder entrar al universo de Beethoven como director.

-¿Alguna vez imaginó que ese concierto llegaría a salas de cine de todo el país?

Para mí es una alegría enorme, un honor. Una oportunidad única que aprecio mucho que se transmita esta sinfonía en los cines de mi país. Hace algunos años atrás no se me hubiera ocurrido que esto pudiera ser posible, pero luego de ver lo que ha hecho Cine Colombia llevando el arte y la cultura a sus salas de cine pues era posible que esto ocurriera.

Hay que imaginarse y soñarse las cosas hacia el futuro para que se hagan realidad. Quiero creer que es el comienzo de algunas más oportunidades que tendremos de seguir compartiendo nuestros conciertos con el público de Colombia a través de las salas de cine.

Realmente en ese concierto lo entregué todo. Los músicos sabían que pasarían cosas maravillosas con este concierto, con un grado adicional de entrega, dedicación y orgullo de poder compartir esta música con un público a miles de kilómetros de distancia, pero que para mí es tan cercano por ser mi país.