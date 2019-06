Queiroz: "La figura del partido ha sido el equipo"

Carlos Queiroz, director técnico de la Selección Colombia, se refirió al triunfo del combinado nacional sobre Argentina en la primera fecha del Grupo B de la Copa América, destacó el juego colectivo del equipo y lamentó la lesión de Luis Fernando Muiriel, de la que enfatizó no se encuentran "muy positivos".

"Ha sido un gran partido, el fútbol ha estado muy bien hoy. Quiero destacar a todo el equipo y el carácter de los jugadores", mencionó Queiroz. Y agregó: "El único jugador que quiero destacar en Colombia y que ha jugado muy bien en el campo se llama 'equipo'".

Entretanto, no quiso referirse al estado del campo de juego, del cual Lionel Scaloni, técnico de Argentina, habló con dureza. "Sobre el campo no quiero hablar ahora. Hay mucho tiempo para prepara una Copa América, no hay que llorar. El fútbol se hace en el campo, no fuera de él".

Los goles de Colombia en la voz del 'Tato' Sanint

Finalmente, el entrenador se mostró preocupado por la situación de Muriel, quien abandonó el juego en los primeros minutos del encuentro.

"Perder a Muriel en los primeros minutos ha sido un daño muy grande para nosotros. Además es una situación en que le hacen falta", explicó el estratega y agregó: "No quiero anticipar alguna información que no esté confirmada por el cuerpo médico. En este momento no estamos positivos".

El entrenador adelantó que este domingo se dará a conocer un parte médico sobre la situación del atacante.