Guía práctica para entender el VAR en la Copa América 2019

Por Jose Borda

El VAR, la famosísima herramienta tecnológica, tendrá su participación en la Copa América de Brasil, siendo la primera vez que Conmebol lo usa en la totalidad de un campeonato.

Lo primero que hay que indicar, es que el fútbol en esta competición cambia en la concepción de cómo estamos acostumbrados a verlo en la liga local Esto es, sin interrupciones. Ahora lo apreciaremos de una manera diferente, más pausada, al detener, revisar y reanudar cierto tipo de acciones puntuales en cada uno de los encuentros en los que sea requerido.

Lo segundo, es que dicha herramienta se utiliza para errores claros y manifiestos, haciendo un símil se van a buscar “elefantes y no hormigas en los partidos”, ya que no puede emplearse para todo y por ello seguirá primando la opinión del árbitro en todas las jugadas, más aún en aquellas situaciones en las que unos dicen que si fue y los otros opinan que no, en éstas el VAR tampoco tiene injererencia. Recuerde que en jugadas específicas es ahí donde el VAR entra a operar, por ejemplo en una mano como la de Maradona en el Mundial del 86 en México.

Lo tercero es que el video arbitraje se va a aplicar en jugadas de goles, para saber si fueron bien conseguidos o no; penaltis sancionados o que dejaron de pitarse, expulsiones por rojas directas como agresiones y en caso de confusión en la identidad de los jugadores. En estas 4 situaciones, el VAR corrige siempre y cuando el juego no se haya reanudado en una acción posterior.

Lo cuarto a tener en cuenta es que el árbitro tiene unas señales establecidas que indican lo que está haciendo. Si se coloca la mano en su oreja es porque está recibiendo información del VAR sobre una posible infracción y está dándoles tiempo para revisarla; y cuando hace la señal como un TV con sus manos es que decidió revisar la acción para corregir su decisión, o para mantenerla. No en todos los casos va al monitor a examinar, solo va en algunos, por ejemplo en el fuera de lugar no va, solamente le hace caso a lo que le digan los del VAR, pues ellos pueden medir mejor esas jugadas y no se pierde tiempo.

Lo quinto y último, es que los árbitros que ejercen la función de VAR son jueces activos de la misma categoría que el central del partido, personas que han recibido capacitación para esta labor y cada uno cumple con un trabajo específico y un protocolo diseñado por la FIFA con el fin de que apliquen lo mismo en cualquier torneo del mundo.

La idea es que con la utilización del VAR en los juegos de la Copa América de Brasil se logre una mínima interferencia en el juego y cuando se haga se saque el máximo beneficio. Y lo más importante, se aplique justicia.