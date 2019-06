Confirman amenazas a Emerald Energy

El alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, afirma que los atentados son porque Emerald Energy se ha negado a pagar las extorsiones que les han pedido grupos delincuenciales y bandas criminales que estarían bajo el mando de alias El Paisa.

“Emerald no va a pagarle la extorsión, estamos brindándole la seguridad. No es fácil porque un atentado lo hace un solo un bandido, un delincuente, y se genera zozobra, sin embargo no se van a doblegar, no pueden doblegarse porque sería alcahuetear, cooperar con el terrorismo.

Fuentes cercanas a la petrolera Emerald Energy le confirmaron a Caracol Radio que desde el pasado mes de noviembre han recibido unos cuatro escritos intentando extorsionarlos para que puedan seguir sus operaciones en la zona de los Pozos en San Vicente del Caguán. Uno de los escritos decía que esperaran notificaciones para que se desplazaran a un punto de encuentro para arreglar el asunto.

Incluso algunos emisarios les han dicho que tendrían que pagar sumas superiores a los mil millones de pesos para que los dejen trabajar. Dicen que los intentos de extorsión vienen de alias El Paisa y de alias Gentil Duarte, quien es el hombre más buscado hoy por las autoridades en Colombia y el cual estaría negociando cocaína con los carteles de México y Brasil, y otros grupos que se identifican como frentes 47 y 53, sin especificar si se trata o no de disidencias de las Farc.

Lea También: Alcalde de San Vicente: ‘El Paisa’ está extorsionando a Emerald Energy

La empresa Emerald Energy ya puso las denuncias ante las autoridades locales y hoy cuentan, como lo confirmó el mismo alcalde de San Vicente del Caguán, con seguridad del ejército para mover sus carrotanques y mulas.

Además el actuar delictivo de alias El Paisa está consignado en información de la Fiscalía General y que está relacionada en un documento que la Procuraduría presentó ante la JEP. Allí la Fiscalía relaciona 41 investigaciones contra Alias El Paisa, posteriores al 1 de diciembre de 2016, de las cuales 30 se encuentran activas en etapa de indagación por los delitos de estafa, desplazamiento forzado, secuestro, concierto para delinquir entre otros.