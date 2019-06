Celine Dion se despide de sus conciertos en Las Vegas

La cantante canadiense Celine Dion le puso fin a 16 años de presentaciones en Las Vegas-Nevada, en el Caesar’s Colosseum donde realizó más de 1.100 conciertos.

La artista se despidió por todo lo alto, acompañada de su familia y un gran público que aplaudió su contribución a la música por más de una década.

En su despedida, la cantante estrenó 'Flying on My Own', canción que estará incluida en en el álbum 'Courage', el cual estará disponible a partir de noviembre de 2019.

Según datos del portal us.as.com, se estima que las presentaciones de esta artista de 51 años recaudaron 700 millones de dólares en boletos vendidos, y reunieron a 4.5 millones de 'fans' que disfrutaron de sus presentaciones.

Se espera que luego de más de una década en Las Vegas, Celine lleve sus presentaciones a otras ciudades de Estados Unidos y Canadá.