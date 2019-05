¿Qué requisitos debe cumplir Santrich para posesionarse?

Aunque integrantes del Partido Farc han manifestado que Jesús Santrich, tomaría posesión de su curul en la Cámara de Representantes tan pronto quede en libertad, lo cierto es que hay unos trámites establecidos que se deben cumplir antes de que el excomandante guerrillero ocupe el escaño de este partido.

Por esa razón el representante Wadith Manzur, quien es presidente de la Comisión de Acreditación de la Cámara, explicó que Santrich debe someterse a unos procesos que pueden demorar unos días.

“Cuando el señor Santrich esté en libertad debe presentarse en la corporación con la sentencia ejecutoriada que ordena su libertad. Después de esto la Mesa Directiva envía una resolución ordenando a la Comisión de Acreditación que se revisen los documentos para la posesión”, dijo Manzur.

Explicó que después de este trámite la Comisión que preside “revisará los documentos y el cumplimiento de los requisitos que son: ser ciudadano colombiano mayor de 25 años , no tener antecedentes penales, que no tener antecedentes fiscales, no tener antecedentes disciplinarios. De esta manera nosotros sacamos un acta de acreditación",

Manzur dijo que estos procesos son los que siempre se aplican para la posesión de un congresista y que serán garantes de que la ley se cumpla en el caso de Santrich por tratarse de una decisión de las altas Cortes.

