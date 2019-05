Ariana Grande canceló dos actuaciones por una alergia que afectó su salud

La estrella del pop no logra asimilar que una mujer de ascendencia italiana como ella haya desarrollado repentinamente una intolerancia al tomate con veintitantos años.

El 28 de mayo la cantante Ariana Grande anunciaba a través de sus redes sociales que, muy a su pesar, se había visto obligada a cancelar las dos actuaciones que tenía previsto ofrecer en Tampa y Orlando respectivamente debido a problemas de salud.

Vea También: ¿Kevin Roldán tendría un romance con una actriz porno?

En el mensaje con que dio a conocer la noticia y se disculpó repetidamente con sus fans por las molestias, al mismo tiempo que prometía que les recompensaría fijando nuevas fechas de cara al otoño.

La artista también explicó que se había despertado sintiéndose inexplicablemente enferma y que su médico le había ordenado guardar reposo. Sin embargo, en ningún momento especificó cuál era su dolencia.

Ahora la estrella del pop ha vuelto a echar mano de esa plataforma para compartir con todos sus fans el diagnóstico que acaba de recibir y que aún la tiene en estado de shock.

Vea También: Jaden Smith regresa a Instagram con un look impactante

"Una breve actualización: hemos descubierto que... he tenido una desafortunada reacción alérgica al tomate y básicamente se me cerró la garganta. Todavía tengo la sensación de que estoy intentando tragar un cactus, pero me voy recuperando poco a poco. Gracias por todo vuestro cariño y comprensión. Me muero de ganas de regresar a Tampa y Orlando para actuar en noviembre", ha explicado en otra publicación en la que no ha podido resistir a señalar lo irónico de toda la situación para despedirse.

"No hay NADA más injusto que una mujer italiana desarrolle una intolerancia a los tomates en plena veintena", compartió en su Instagram.