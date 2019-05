El Pentágono confirmó que continúa las investigaciones sobre el tema OVNI

Christopher Sherwood, el portavoz de la organización confirmó, para The New York Post que: “El Departamento continuará investigando, a través de procedimientos normales, los informes de aeronaves no identificadas encontradas por aviadores militares de los EE.U.U."

Las declaraciones sorprenden a muchos, pues se había anunciado que el Programa Avanzado de Investigación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP), terminó en 2012.

Sin embargo, New York Times reveló videos del verano del 2014 hasta marzo de 2015, en los que quedó en evidencia que los pilotos de la Marina persiguieron a un objeto que los dejó anonadados por sus capacidades de vuelo: no tenían motores, alcanzaron los 30,000 pies y velocidades hipersónicas.

Ahora, el Pentágono aclara que seguirá trabajando en el tema, y más tras los anuncios de Donald Trump, quien admitió públicamente un incremento en la actividad OVNI, y ratificó las órdenes de informar sobre cualquier actividad de los objetos no identificados.

Cabe recordar que el programa (AATIP) se mantuvo en secreto hasta 2017, cuando se filtró un video de 33 segundos en el que se apreciaba claramente que dos aviones de la Marina en la Costa de San Diego perseguían a un "ovni" en 2004, y tras conocerse esta información aseguraron que estas investigaciones se habían suspendido en el 2012.