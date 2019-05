Angelina Jolie confiesa haber tenido un romance con una modelo asiática

La famosa actriz Angelina Jolie confesó en entrevista para el Daily Mail que mantuvo una relación con la modelo asiática Jenny Shimizu.

Ambas hicieron parte del elenco del filme “Foxfire” o también conocido como “Jóvenes incomprendidas“ de 1996.

En las declaraciones para el medio, “probablemente me hubiera casado con ella si no lo hubiera hecho con mi esposo. Creo que me enamoré de ella el primer segundo en que la vi”, compartió Angelina.