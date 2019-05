Gloria María Borrero evitó su salida a través de moción de censura

Para siempre quedará la incertidumbre del por qué realmente la entonces ministra de justicia Gloria María Borrero, renunció a su cargo pero se conoció que estaba lista una moción de censura en su contra que contaba con más de 55 firmas en la Cámara de Representantes.

Por supuesto su renuncia frenó automáticamente ese trámite, que en caso de haber prosperado, no era nada más que una salidas por la puerta de atrás y en el Congreso se afirma que por eso prefirió dejar el cargo.

El liberalismo había abanderado la recolección de firmas y legisladores de todos los partidos la estaban respaldando por la molestia que había en contra de Borrero.

Justamente el representante a la Cámara de esta colectividad José Luis Correa, explicó que había mucha molestia con Borrero, por su poca efectividad en la cartera y su falta de liderazgo. “La reforma se hundió, pero no hubo una presentación de una nueva reforma, pese a lo que habían dicho sobre que ya tenían proyectado un proyecto. El hacinamiento carcelario y la congestión de la rama judicial no mejoraron, entonces no cumplió con sus funciones como ministra de Justicia”.

Estas eran las consideraciones de la Moción de Censura:

1. El ineficaz cumplimiento de las funciones de la Ministra de Justicia y del Derecho, en tanto que el trámite de reforma constitucional a la Justicia evidenció el desconocimiento de los asuntos legislativos. No cumplió sus funciones (artículo 2, numeral 2, Decreto 1427 de 2017) respecto de la coordinación de relación y asuntos de su competencia con las diferentes ramas del poder público.

2. No obstante la reforma constitucional a la justicia se hundió, la Ministra anunció la presentación de una nueva reforma. Pero a la fecha ese trámite no se ha cumplido. Mientras que los problemas de congestión y hacinamiento carcelario tienen una tendencia al alza, afectando los derechos de los colombianos y la administración de justicia.

3. El incumplimiento de sus funciones en asuntos cruciales del resorte del despacho ministerial, toda vez que en la comunicación por la cual la JEP le solicitó material probatorio al Gobierno Norteamericano, la Carta oficial se extravió sin que la Ministra hubiese actuado de forma diligente y oportuna.

4. El incumplimiento de sus funciones dado que en el trámite de reforma a la justicia, no concertó los asuntos vitales con las autoridades de Rama Judicial, pero sí decidió dar declaraciones de corte político contra el Ex Presidente César Gaviria, alegando que el partido liberal estaba buscando su reemplazo.