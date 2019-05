77% de los estudiantes no tienen límite en el uso de aplicaciones

Según un estudio del Observatorio Periodístico de la Fundación Universitaria Horizonte, el dolor de manos, articulaciones, túnel del carpo, dolor de cabeza, estrés e incremento en el uso de gafas, son las afectaciones más frecuentes a las que se han visto expuestos más del 77% de los universitarios que no tienen un tiempo límite para aplicaciones como WhatsApp, Instagram, Messenger, Netflix y YouTube.

La investigadora Adriana Vargas, señaló que los estudiantes casi no consumen medios de comunicación, entidades financieras y del Estado, “porque no les parecen interesantes y solo buscan entretenerse, desconectarse de la realidad y no informarse”.

Así mismo, apuntó que los encuestados expresaron que el uso frecuente del celular les ha ocasionado: peleas con sus padres en un 18%, el 17% ha sido víctimas de robo y un 13% ha sufrido accidentes de tránsito por estar conectado a su teléfono móvil.