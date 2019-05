“Video completo de Santrich nunca estuvo dentro del expediente”: Gallardo

Para el abogado de Jesús Santrich, Gustavo Gallardo, este video completo que podría ser prueba de la comisión de un delito de Jesús Santrich, es nuevo, porque de él solo se conocían unas imágenes sin audio.

“Ese video es absolutamente nuevo, yo ayer estuve detenidamente revisándolo y es un video nuevo, de ese video se conocían algunas imágenes sin audio, porque es que en el expediente nunca hubo un video”.

Gallardo asegura que este video completo y con audio no puede ser utilizado en una apelación, ya que no estuvo en ningún momento incorporado como prueba en el expediente.

“Es un video que no tiene un control de garantías, no fue autorizado por una autoridad judicial, no tiene el control de garantías pertinentes, no tiene las formas técnicas en que se recopila un video que se pretenda presentar como prueba desde las practicas forenses”.

Gustavo Gallardo, abogado de Jesús Santrich, dice que no han sido notificados de que exista una investigación por ese video y que, de darse, la tendría que adelantar la Corte Suprema de Justicia y no la Fiscalía General.

También hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz explicó puntos clave de la decisión, entre ellos el por qué este video no fue tenido en cuenta en el caso Santrich. Porque dentro del trámite de la garantía de no extradición, la Sección de Revisión de la JEP solicitó de manera reiterada a la Fiscalía y las autoridades de Estados Unidos las pruebas relacionadas en el indictment, que era la acusación contra Jesús Santrich por narcotráfico, pero ese video, que circuló por algunos medios de comunicación, nunca fue remitido por las autoridades competentes.