Gaviria: "Estoy contento y triste, Elia no merecía esto"

Fernando Gaviria se refirió a la acción que determinó la descalificación de Elia Viviani en la tercera etapa del Giro de Italia. Pese a la victoria, el corredor antioqueño no se mostró conforme y calificó de "injusto" lo decidido sobre el pedalista italiano.

"Vi en una entrevista anterior pero creo que no hay nada, es muy difícil cuando vas a tope controlar quién viene detrás. Él solo hizo su mejor sprint y lo ha hecho de tal manera que consiguió la victoria", comentó Gaviria, quien se llevó la camiseta chiclamino que lo certifica como nuevo líder de la clasificación por puntos.

¡Fernando Gaviria ganó la tercera etapa del Giro de Italia!

El corredor que no expresó ninguna alegría tras recibir la camiseta y el reconocimiento como vencedor agregó: "Me sentí mucho mejor, hoy las piernas iban evolucionando mucho mejor y estamos contentos por eso. Pero es como las dos caras, estar contentos por una cosa pero tristes porque Elia no merecía esto, es una gran persona para que le cambiarán las cosas así".

Gaviria completó cinco victorias de etapa en dos participaciones en el Giro de Italia, sumando siete en las tres pruebas grandes del ciclismo.