Karol G termino sus 4 conciertos en el Bernabéu con mas de 200 mil asistentes

Fue todo un exito la presentacion durante 4 noches en el estadio de Madrid Santiago Bernabéu de la cantante paisa, Carolina Giraldo, nombre de pila de Karol G, o la Bichota.

El balance para la bichota Karol G no pudo ser mejor:

En sus 4 presentaciones logro mas de 240 mil entradas..

Activo el comercio virtual y en en la capital española con la venta de sombreros rosados, y outfits que lucieron las asistentes en cada una de sus presentaciones.

La acompñaron, en sus presentaciones, Blessd, Ovy on the Drums, entre muchos otros, pero quizá el mas relevante fue el espaldarazo que le dio a Amaia Montero ex vocalista de la Oreja de Van Gogh en la segunda noche…

Transmisión de su ultimo concierto en YouTube que alcanzo el millón de visualizaciones en vivo.

Es indiscutible que Karol G es hoy por hoy la reina de la música urbana en el mundo y lo demuestran sus cifras.

Karol G logró hacer una de las giras de la música urbana más grandes de la historia con mas de 70 conciertos.

El tour “Mañana será bonito” inició el 10 de agosto de 2023, en Paradise, Nevada, y finalizó en la noche del 23 de julio en el Santiago Bernabéu, Madrid, España. Las 17 canciones de su último disco Mañana será bonito son, por el momento, la culminación de ese viaje al trono, y se despidió con un mensaje a sus fanáticos: “Gracias por todo el amor que me regalan, me llenan el cora demasiado. Gracias Madrid, eres la hostia España”.