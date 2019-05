¿Por qué bloquearon la cuenta de Instagram de Marbelle?

Recientemente la cantante de 'Collar de perlas' le contó a sus seguidores en medio del programa 'Lo sé todo', que ha tenido fallas con su cuenta de Instagram, en la que contaba con un gran número de seguidores.

Su cuenta '@marbelle30' ya no está funcionando, desde hace varios días aparece como si estuviera activa pero no funciona correctamente, además, el soporte de la red social no le ha dado ninguna solución.

Lea También: Estas fotos revelan decoraciones lujosas en el matrimonio de Laura Moreno

“Hay un inconveniente con Instagram porque hubo un problema con mi cuenta, como con varias cuentas. Estaba esperando que me dieran una solución, pero la solución en este momento es esperar pacientemente porque se puede demorar”, detalló.

Por lo anterior, la cantante no iba dejar de hacer uso de Instagram y por eso decidió crear una cuenta nueva que es ‘@realmarbelle1’, con la que ha logrado alcanzar gran número de seguidores en muy poco tiempo.