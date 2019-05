Darío Arizmendi pidió a las redacciones que se reinventen

Durante su discurso en la entrega del premio Ortega y Gasset que recibió en Madrid, España, por su trayectoria profesional, Darío Arizmendi, director de 6AM Hoy por Hoy, resaltó que durante sus años de trabajo su prioridad siempre ha sido dar lo mejor de él en cada una de sus tareas.

“Me encanta definirme como un gocetas y creo que lo soy. Hay que disfrutar a plenitud, implicándose a fondo. En la vida no hay nada fácil ni regalado. Se tiene éxito si amas lo que haces, si te comprometes con la causa en la que estás. Si tienes el coraje de levantarte cuando caes, si no te arrugas frente a las primeras adversidades y sigues con tozudez hacia adelante. La meta llegará por añadidura”.

Lea también: Conozca los ganadores del premio Ortega y Gasset de Periodismo

El director de 6AM Hoy por Hoy, también recordó varios hechos de su vida periodística que se presentaron en medio de la violencia que vivía Colombia en aquel momento.

“El día que ingresé a Caracol, 15 de enero de 1991, estalló la llamada ‘Guerra del golfo’, antesala del terrorismo de ISIS y los fundamentalismos ideológicos y religiosos. De eso hace ya casi 30 años. Después vinieron, sin un minuto de sosiego, épocas que no quiero recordar, amenazas, planes de secuestro, e intentos de atentados. Tres de ellos frustrados, que me obligaron a refugiarme y a trabajar desde el exterior en varias ocasiones. Hasta que llegó la bomba de las Farc, hace ya 9 años, contra las instalaciones de Caracol Radio y de la cual me escape por un ‘pelín’, como dirían ustedes”.

Finalmente, Darío Arizmendi, se pronunció sobre el futuro del periodismo: “Si no queremos desaparecer, o vernos reducidos a la mínima expresión, sacudámonos con los pies sobre la tierra y mucho talento y pragmatismo, sin temores, pero con fundamentos y sabiendo para dónde vamos, con planes a corto y mediano plazo, y reinventándonos, con redacciones multidisciplinarias y cargadas de talento, actualizadas y contemporáneas, conscientes de lo que es el mundo, de cuáles son las realidades y de su papel en el periodismo que estamos obligados a hacer. Un periodismo, independientemente de las herramientas, instrumentos o medios, con información enriquecida, amena y con valor agregado, contextualizado”.

Lea también: Lo que debe saber sobre los Premios Ortega y Gasset de Periodismo