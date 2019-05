Soldado profesional resultó afectado por mina antipersonal en Arauquita

El accidente con este artefacto se registró en la vereda Puerto Nuevo, zona rural del municipio de Arauquita, donde resultó herido el soldado profesional que fue identificado como Daiver Romero Polo, quien quedó seriamente afectado en diferentes partes de su cuerpo por la activación de esta arma no convencional.

Un primer reporte indica que el uniformado Daiver Romero Polo, tras pisar y activar este artefacto presentó la pérdida del pie izquierdo, registrando además fractura de la pierna derecha y recibió múltiples esquirlas en el cuerpo por la detonación.

Registrada la situación, las demás unidades fueron alertadas y se coordinó con personal de la Décima Octava Brigada, la extracción del soldado profesional del área de operaciones, brindándosele los primeros auxilios que lograron estabilizarlo y trasladarlo en helicóptero hasta el Hospital del Sarare en el municipio de Saravena donde será llevado a cirugía y permanecerá internado.

Aún no se tiene conocimiento de la agrupación armada ilegal responsables de sembrar este tipo de armas no convencionales, que han cobrado la vida y lesiones a personal civil y de la Fuerza pública. En el área operan fracciones del Ejército de Liberación Nacional Eln y las disidencias de las Farc.

