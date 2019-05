La pareja de Maxi López que causa suspiros a sus seguidores

El futbolista argentino Maxi López, quien jugó en diferentes equipos de Europa y ahora se encuentra en el ‘Vasco da Gama’ de Brasil, es famoso por ser parte del escándalo donde su ex esposa Wanda Nara siéndole infiel con su ex mejor amigo y colega Mauro Icardi.

Maxi por estos días es noticia todo gracias a la entrevista que el diario ‘Ole’ de Argentina le hizo a su actual pareja, la modelo sueca Daniela Chistiansson, donde habló acerca de su relación y de cómo no sabia de la popularidad de su novio aclarando que, “No me pregunten mucho sobre fútbol, no domino el asunto. Ni sabía quién era Maxi López cuando nos conocimos hace cinco años en Milán. Al principio pensé que sólo le gustaba divertirse con los amigos. Después, entendí la historia. Estaba ante un atleta de verdad”

Además, es admirada en redes sociales por su belleza y es comparada con la ex esposa de López, Wanda Naha, la cual se lleva todos los aplausos por su naturalidad y estilo.

