Beckenbauer respalda a James y quiere su continuidad en el Bayern

Franz Beckenbauer, exjugador y presidente honorifico del Bayern Múnich mostró su respaldo la continuidad del James en el club alemán.

El volante colombiano no sería comprado por el Bayern y Zidane no lo quiere en Madrid

Restan dos meses para que termine la cesión del volante colombiano

En declaraciones a la prensa de ese país en el estadio Allianz Arena, aseguró que no hay un jugador como él en el equipo “Encaja muy bien en porque sabe manejar el balón y jugar al fútbol. No tenemos muchos jugadores así en el equipo, junto con Thiago se adapta muy bien, sería una pena que se fuera, pero si él quiere no se puede hacer mucho”, dijo el alemán.

En junio el Bayern decidirá si ejerce la opción de compra por 42 millones de euros, pero todo indica que James volverá al Real Madrid para ser vendido a otro club europeo, pues las contantes lesiones y poca continuidad no han caído bien en los directivos bávaros.

Este fin de semana Bayern Múnich venció 3-0 al Hannover 96, y James estuvo ausente por lesión.