James Rodríguez volvería al Real Madrid para ser vendido

Según informó el diario Marca, James Rodríguez no sería comprado por el Bayern Munich y regresaría al Real Madrid para ser vendido de forma definitiva. La situación del colombiano es sumamente complicada.

El conjunto alemán habría decidido no hacer uso de la opción de compra por James y por ello volvería a tierras españolas tras su cesión de dos años. Si bien los números del cucuteño son muy buenos, su relación con Niko Kovac no es la mejor y ese sería el principal causal del Bayern para no pagar los 42 millones de euros por su pase.

Con esto sobre la mesa, el diez de la Selección regresaría al Real Madrid pero de forma momentánea. Zinedine Zidane no tendría a James dentro de sus planes y por ello su venta sería prioritaria para el mercado veraniego del 2019.