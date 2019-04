Gobierno rechaza moción de censura en contra de ministro de Defensa

La ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, salió en defensa del ministro de Defensa Guillermo Botero a quien la Cámara le adelantará una moción de censura por las declaraciones que entregó sobre la muerte del ex guerrillero Dimar Torres y en las que afirmó que todo obedeció a un accidente causado por un forcejeo con un cabo del Ejército.

Gutiérrez aseguró que, aunque respeta la independencia del Congreso, a su juicio no hay razones de fondo para adelantar esa moción de censura.

“No tiene razón de ser porque el ministro Botero ha sido totalmente sincero. Ha explicado que sus afirmaciones se dieron por informaciones que él recibió y luego de la investigación ha aclarado la importancia que tiene para el Gobierno la investigación de la Fiscalía, que es lo que hasta ahora se conoce”.

Al conocer las críticas en su contra, el ministro de Defensa Guillermo Botero le salió al paso a las críticas que ha hecho la oposición desde donde, incluso, se pidió su renuncia a la cartera. Botero aseguró que no se irá del cargo porque no está involucrado en ningún hecho ilegal.

“Yo no tengo porque renunciar, yo no estoy involucrado en ningún hecho y he actuado con transparencia. Obviamente la oposición siempre pedirá renuncias de funcionarios del Gobierno, pero no renunciaré”.

Ahora la Mesa Directiva de la Cámara deberá definir la fecha en la que se adelantará este debate de moción de censura.

