Semana decisiva para la curul de Ángela María Robledo

#LaCurulDeLaOposición que tengo, se da después de 28años de deuda del Estado; me la otorga la Constitución Política, no una elección popular directa,quienes me demandan cuestionan la CP.



No tenía que renunciar 1año antes al Verde, para dignidad de vice no existe doble militancia pic.twitter.com/C5Uw14ylIa