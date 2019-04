Carlos Betancur se impone en la Klasika Primavera Amorebieta

Gran día para el ciclismo colombiano en España. Carlos 'Bananito' Betancur (Movistar Team) se quedó con la Klasika Primavera Amorebieta con un tiempo de tres horas, 57 minutos y tres segundos. Carlos Quintero (Manzana Postobón) fue segundo y Sergio Higuita cuarto (Movistar Team).

El corredor colombiano se mostró emocionado tras volver al triunfo luego de tres años: "Amorebieta es una carrera a la que siempre venimos con muchas ganas y, afortunadamente, hemos sabido trabajar bien como equipo para asegurar la victoria. Tras pasar Autzagane juntos, teníamos claro que tanto Edu como yo nos lo podíamos jugar al sprint, y la verdad es que lo hemos sabido gestionar bien".

Precisamente sobre esa sequía en cuanto a victorias, Betancur dijo: "Después de tantos 'palos', como dicen aquí en España, que me han dado en muchas ocasiones, ganar aquí en Amorebieta me ayuda y me da una motivación especial para trabajar por los importantes objetivos que vienen".

Por último, respecto al abrazo final con su compañero Higuita expresó: "Ese abrazo que les he dado en meta, sobre todo a Sergio, es de ilusión, por el valor que le están dando al ciclismo jóvenes y equipos como ellos".